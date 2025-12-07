مدیر کل سازمان بازرسی استان کردستان گفت: دستگاه‌های شهرداری مرکزی سنندج، استانداری و دادگستری، موردارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سازمان بازرسی کشور در راستای تحقق سند تعالی قوه قضاییه برای اولین بار جشنواره ملی شفافیت و شناسایی را برگزار می‌کند.

در این جشنواره ۲۵۴ دستگاه ملی و استانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در همین راستا به گفته مدیر کل سازمان بازرسی استان، شهرداری مرکزی سنندج، استانداری و دادگستری، موردارزیابی قرار گرفتند.

هواسی با اشاره به اینکه این جشنواره هجدهم آذرماه در تهران برگزار می‌شود گفت: نهادینه کردن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، کاهش فساد و افزایش بهره‌وری از اهداف برگزاری این جشنواره است.