به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در پی وقوع یک فقره زورگیری و سرقت طلاجات بانوان در شهرستان شهرضا، شناسایی ودستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با اقدامات فنی وهوشمندانه پلیسی یک سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

بگفته فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا سارق در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.