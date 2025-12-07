پخش زنده

سازمان ملل متحد سوم دسامبر را روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری کرده، روزی برای تأکید بر حقوق، تواناییها و نقش اثرگذار این قشر در جامعه.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روز همچنین، بهانهای برای جلب توجه افکار عمومی نسبت به مشکلات معلولان، کوشش برای حل این مشکلات و تاکید بر حذف تبعیض علیه آنها است.
در شهرستان کبودراهنگ ۲ هزار و ۱۹۶ توانیاب وجود دارد که از مناسب سازی مکانها و معابر عمومی تا اشتغال و مسکن از عمده مشکلات این افراد است.
حسین نصیری سرپرست بهزیستی شهرستان کبودراهنگ گفت: پارسال ۱۱۵ توانیاب در این شهرستان وام اشتغالزایی دریافت کردند و امسال هم تا کنون ۳۵ توانیاب به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
علی فلاح شهردار کبودراهنگ هم گفت: بیشتر خیابانها و پارکهای شهر کبودراهنگ برای استفاده توانیابان مناسب سازی شده و چند خیابان باقی مانده که قرار است بزودی مناسب سازی شود.