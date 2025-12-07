نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک با گرامیداشت روز دانشجو و شهدای والامقام ۱۶ آذر، دانشگاه را کانون بیداری و آینده‌سازی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دانشگاه و دانشجو در تاریخ این سرزمین، پرچم‌داران حقیقت‌جویی و استقلال بوده‌اند. امروز که روز دانشجو و یاد و نام سه شهید والامقام ۱۶ آذر ۱۳۳۲ را گرامی می‌داریم، در واقع به یک حقیقت ماندگار احترام می‌گذاریم؛ حقیقتی که از خون پاک آن جوانان و هزاران دانشجو و استاد شهید در انقلاب و دفاع مقدس شکل گرفته و دانشگاه را به کانون بیداری و ایستادگی بدل کرده است.

امروز نیز دانشگاه‌های کشور، با دانشجویانی پرتلاش، اساتیدی دلسوز و نخبگانی خلاق، نه فقط محل آموزش بلکه می‌تواند قلب تپنده جامعه، مرکز پرسشگری، گفت‌و‌گو، اخلاق و آینده‌سازی باشد.

نسل امروز دانشجویان، نسلی پرشور و اندیشمند است؛ نسلی که از تجربه نمی‌ترسد، با صراحت سخن می‌گوید و در لحظه‌های دشوار، احساس مسئولیت می‌کند. آینده استان و کشور، بر شانه‌های این نسل استوار است و ما به توانایی آنان ایمان داریم. بی شک در این مسیر، هر دانشجو باید سهمی در ساختن داشته باشد؛ سهمی واقعی و هرچند کوچک، اما موثر، زیرا بی‌عملی بزرگ‌ترین تهدید دانشگاه است.

کرمانشاه امروز میزبان دانشگاه ها، مراکز علمی معتبر و نسلی امیدوار، خلاق و حقیقت‌جو است و ضرورت دارد ظرفیت‌های مدیریتی، علمی و فرهنگی استان از این دانشگاه‌ها، نخبگان و تشکل‌های دانشجویی به شایستگی پشتیبانی کند و بستر لازم برای گفت‌و‌گو، نشاط، رشد فکری و مشارکت اجتماعی آنان را فراهم سازد.

راه پیشرفت استان از منازعات جناحی و نزاع‌های فرساینده نمی‌گذرد؛ مسیر فردای روشن از دل همفکری، عقل جمعی، تعاون و کار مشترک حرکت می‌کند. شأن دانشگاه، پیاده‌نظام هیچ جریان و گروهی شدن نیست؛ بلکه پیشتازی در اندیشه، ارائه راه‌حل و گشودن گره‌هاست. هرگاه دانشگاه و مدیران، اساتید و مسئولان، خانواده‌ها و جوانان در کنار هم ایستاده‌اند، نتیجه، روشن، امیدبخش و افتخارآفرین بوده است.

در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام دانشجو از شهدای سال ۱۳۳۲ تا دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه، روز دانشجو را به همه دانشجویان عزیز، اساتید فرهیخته و خانواده بزرگ دانشگاهیان استان کرمانشاه تبریک می‌گوییم و از خداوند متعال برای این نسل آینده‌ساز، سلامتی، سربلندی و گام‌هایی استوار در مسیر پیشرفت و عزت ایران عزیز مسئلت می‌نماییم.

حبیب‌الله غفوری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه