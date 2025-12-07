پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری فردی که بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و متواری شده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ سرهنگ علی سبحانی افزود: در پی وصول حکم جلب یک کلاهبردار با شکایت ۵ نفر از شهروندان به کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر موضوع در دستور کار قرار گرفت.
این مقام انتظامی گفت: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد متهم با جلب اعتماد شاکیان اقدام به خرید ۵۰ میلیارد ریال کالا با چکهای بدون موجودی کرده و متواری شده است.
بگفته فرمانده انتظامی این شهرستان ماموران مخفیگاه متهم را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ متهم را دستگیر کردند.