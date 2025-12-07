دبیر مجمع فدراسیون ورزش دانشگاهی گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی برای انتخاب رئیس فدراسیون ۸ دی به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر کریمی دبیر مجمع فدراسیون ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده و دستور وزیر علوم به عنوان رئیس مجمع، انتخابات فدراسیون دوشنبه ۸ دی ماه در محل وزارت علوم برگزار خواهد شد.

این مجمع به منظور شناخت چهارمین رئیس فدراسیون به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار خواهد شد.