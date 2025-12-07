پخش زنده
معاون اقتصادی استاندار گلستان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از حمایت هماهنگ دولت و شبکه بانکی برای بازگرداندن واحدها به چرخه تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالعلی کیانمهر گفت: جلسات ستاد تسهیل در استان بهصورت منظم برگزار میشود و خوشبختانه در حال حاضر هیچ پرونده معوق یا رسوبکردهای نداریم.
وی افزود: بخش عمده درخواستها در حوزه معوقات بانکی، بدهیهای تأمین اجتماعی و مسائل مشابه است. با این حال، رویکرد حمایتی بانکهای استان و اختیارات تفویضشده از سوی دولت، امکان اتخاذ تصمیمات مؤثر را فراهم کرده است.
کیانمهر تأکید کرد: هدف اصلی ستاد، بازگرداندن واحدهای دچار مشکل به چرخه تولید و تقویت واحدهای فعال برای افزایش ظرفیت تولید است. خوشبختانه امروز ۱۲ مصوبه مهم اخذ شد که بسیاری از آنها نقش مستقیم در پایدارسازی فعالیت واحدهای تولیدی داشتهاند.
معاون اقتصادی استاندار گفت: همافزایی بین دستگاههای اجرایی موجب شده واحدهای تولیدی از حمایت کافی برخوردار شوند و امیدواریم بتوانیم تولید استان را تقویت کرده و از شرایط اقتصادی فعلی نیز با موفقیت عبور کنیم.