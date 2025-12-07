به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ علی صالحی گفت: امروز به مناسبت ایام با سعادت ولادت حضرت زهرا (س) و روز گرامی‌داشت مقام زن و مادر یک لایحه دو فوریتی در ابتدای جلسه مطرح شد.

وی افزود: براساس این لایحه در بازه زمانی ۷ روزه، خدمات بخش‌های تفریحی و گردشگری شهرداری اصفهان با تخفیف ۸۰ درصدی به بانوان ارائه خواهد شد؛ دو فوریت و اصل این لایحه با قید تأکیداتی به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بخشی از مجموعه خدمات تفریح تا ۱۰ دی ماه به دانشجویان هم با ۵۰ درصد تخفیف است.

وی ادامه داد: امروز لایحه نام‌گذاری ۶ کوچه، ۱۵ بن بست و یک پل بررسی و با قید تاکیداتی به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: در پایان جلسه امروز دو توافقنامه ملکی در منطقه ۳ مربوط به محدوده میدان امام علی (ع) و طرح جلوخان مسجد جامع اصفهان بررسی شد که هر دو توافقنامه که به صورت ملکی و ریالی بود به تصویب رسید.

عضو شورای شهر اصفهان هم امروز در جلسه علنی شماره ۱۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان، از وضع بحرانی آب و آلودگی هوا در اصفهان گلایه کرد و گفت: اگر در سطح استان به نتیجه نرسیم، لازم است این مسائل در سطح ملی طرح و دنبال شود تا از تشدید آسیب‌ها و نارضایتی‌ها جلوگیری شود.

احمدرضا مصور با اشاره به دغدغه‌های مرتبط با وضعیت آب، محیط‌زیست و نحوه مدیریت این مسائل در سطح ملی و منطقه‌ای گفت: مشکلات محیط‌زیستی اصفهان از جمله کم‌آبی و آلودگی شدید هوا مسائلی طولانی‌مدت هستند و نمی‌توان آنها را با مقایسه‌های کوتاه‌مدت یا تحلیل‌های سطحی نادیده گرفت.