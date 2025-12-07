امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶- ۱۶:۱۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
خبرهای مرتبط

هشدار سطح نارنجی بارش تندری در البرز

هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای کرمانشاه

ورود موج جدید بارشی به کردستان

پیش‌بینی بارش متناوب باران و برف تا پایان هفته

آسمان بوشهر بارانی می‌شود

سامانه بارشی از فردا شب مهمان استان می‌شود

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 