وزیر امور خارجه با اشاره به نقش آفرینی بانوان وزارت خارجه در دفاع مقدس دوازده روزه، از افزایش سفیران و سرکنسولگران زن در آینده نزدیک خبر داد.
عباس عراقچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به نقش پررنگ بانوان در حوزههای علمی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرد و گفت: خانمهای ما در ایران از توانمندیهای بسیار بالایی برخوردار هستند و در عرصههای مختلف شاهد حضور قوی آنان بودیم.
وی با بیان اینکه تعداد همکاران زن در وزارت خارجه رو به افزایش است، به حضور مدیریتی آنان نیز اشاره کرد و افزود: ما یک سفیر، یک سرکنسول و چند مدیر کل خانم داریم. دو نفر از مشاوران تخصصی من نیز از بانوان هستند و به زودی به تعداد آنها در سمتهای بالای دیپلماتیک افزوده خواهد شد.
وزیر امور خارجه با ابراز خرسندی از عملکرد همکاران خانم در وزارتخانه، گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه که وزارت خارجه حتی یک ساعت هم تعطیلی نداشت، همکاران خانم پا به پای مردان و به صورت ۲۴ ساعته در امور رسانهای، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی فعالیت کردند.
عراقچی از افزایش روزافزون توانمندیها و حضور قویتر بانوان در عرصههای مختلف، به ویژه در دیپلماسی ابراز خوشحالی کرد.