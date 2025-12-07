تعیین نرخ رجیستری گوشی همراه الزامی شد
مجلس شورای اسلامی تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی همراه در جریان تدوین بودجههای سنواتی را الزامی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر موافقت کردند.
در متن پیشنهادی از سوی مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی آمده است:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی همراه
لازم به ذکر است که قالیباف در رابطه با پیشنهاد الحاقی گفت: این موضوع بحث مربوط به رجیستری نیست بلکه حقوق گمرکی آن مطرح است. رجیستری وسایل هوشمند بوده و فقط تلفن همراه نیست، ما دهها کالای دیگر داریم که هوشمند بوده و رجیستر میشود.