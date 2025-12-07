به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی گفت: این اقدام با هدف تعادل‌ بخشی به عرضه و تقاضا و دسترسی آسان‌تر خانوار‌ها به کالای اساسی انجام شده است.

سعادت علی نیا با اشاره به قیمت مصوب این گوشت، افزود: هر کیلوگرم از گوشت گوساله تنظیم بازاری با قیمت ۵۶۴٬۰۰۰ تومان در مراکز مجاز عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام نقش بسزایی در کاهش فشار قیمت در بازار آزاد و حمایت از مصرف‌کننده خواهد داشت.