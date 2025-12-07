به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نازنین زهرا حکیمی‌فر، تکواندکار قمی در وزن سوم مسابقات قهرمان قهرمانان کشور، با غلبه بر همه حریفان خود بر سکوی نخست این رقابت‌ها ایستاد و به نشان طلا دست یافت.

این دختر تکواندوکار قمی قرار بود مرداد امسال به عنوان نخستین نمایندا تاریخ ورزش قم به رقابت‌های آسیایی در مالزی اعزام شود که به علت صادر نشدن روادید از حضور در این رویداد باز ماند.

زهرا سادات میرزاده، یاسمن شاه‌محمدی و سارینا احمدی دیگر تکواندوکاران قمی حاضر در مسابقات قهرمان قهرمانان ایران بودند که از دستیابی به عناوین برتر باز ماندند.

این رقابت‌ها به میزبانی البرز برگزار شد.