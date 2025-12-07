رئیس کل دادگستری استان سمنان از ساماندهی داوران و مقابله با داوری‌های غیرحرفه‌ای به عنوان یکی از اقدامات جدی دستگاه قضائی استان، گفت: دستگاه قضائی نیازمند ساماندهی داوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، ظهر یکشنبه در دومین همایش نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضائی و حقوقی کشور در در سالن «دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان» از ساماندهی داوران و مقابله با داوری‌های غیرحرفه‌ای در دستگاه قضائی به عنوان یکی از اقدامات منسجم و ویژه دستگاه قضائی یاد کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت داوری در دستگاه قضائی و با اشاره به اینکه داوری باید در قالب یک مجموعه منسجم و حرفه‌ای صورت گرفته و همچنین اداره شود، افزود: قبل از ساماندهی داوری بعضاً شاهد بودیم که داوران غیرحرفه‌ای و برخی مؤسسات فاقد مجوز، با اقدامات غیرقانونی، زمینه بی‌اعتمادی مردم به سازوکار‌های قانونی را فراهم کرده بودند.

اکبری با اشاره به اینکه این اقدامات نه تنها کمکی به مردم نمی‌کرد، بلکه هزینه‌ها را افزایش می‌داد، گفت: داوری‌های نادرست و غیرحرفه‌ای همچنین شأن دستگاه قضائی را هم پایین آورده بود که خوشبختانه این امر اصلاح شد.

وی افزود: در استان سمنان با همکاری مراجع نظارتی و کانون داوران، مؤسسات غیرمجاز شناسایی و اقدامات لازم انجام شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بر آمادگی دادگستری استان سمنان برای همکاری با کانون داوران و مجموعه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه به‌طور جدی از نهاد‌های داوری حرفه‌ای حمایت می‌کند. امیدواریم با تلاش مشترک، داوری به عنوان یک نهاد جایگزین کارآمد در تحقق دادرسی عادلانه و کاهش هزینه‌های اجتماعی نقش مؤثرتری ایفا کند.