به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اورژانس شهرستان فسا گفت: خودروی آمبولانس پایگاه شهر قره بلاغ این شهرستان هنگام برگشت از ماموریت و تحویل بیمار به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر در جاده فسا به بخش ششده و قره بلاغ حدفاصل تقاطع هم سطح جلیان واژگون شد.

نجفی افزود: ۲ سرنشین خودرو از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدند که برای درمان تکمیلی به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا اعزام شدند.

رییس اورژانس شهرستان فسا بیان کرد: حال عمومی آن‌ها مساعد گزارش شده است.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.