رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تامین و توزیع هشت هزار تن نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با واردات نهادههای دامی مشکل کمبود نهادههای دامی در استان حل شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با واردات ۴ هزار تن سویا، دو هزار تن ذرت و دو هزار تن جو مشکل چند ماهه کمبود نهاده دامی در استان حل شد
اصغری افزود: با تامین نهادههای دامی شاهد جوجه ریزی در واحدهای مرغداری و ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ خواهیم بود
واردات نهادههای دامی بصورت مستمر ادامه دار خواهد بود