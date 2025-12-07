رئیس کل دادگستری لرستان از اجرای طرح گلریزان اجتماعی برای حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت:اجرای طرح«گلریزان اجتماعی» اقدامی شرعی، قانونی و اجتماعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

حجت الاسلام سعید شهواری افزود:دستگاه قضایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری خیران و نهادهای مردمی،در تلاش است با اجرای این طرح، زمینه ی حمایت مؤثر از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی به دعاوی و صدور احکام نقش مهمی در حوزه ی پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد،افزود: اجرای طرح گلریزان اجتماعی بخشی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه ی عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

وی گفت:این طرح با تمرکز بر حمایت از خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی زنان و کودکان بی‌سرپرست، می‌تواند به کاهش چرخه آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از بازتولید مشکلات در نسل‌های آینده کمک کند.

حجت الاسلام شهواری بیان کرد: دستگاه قضایی لرستان با نگاه انسانی، اسلامی و حقوقی، تلاش دارد اعتماد عمومی را تقویت کرده و با مشارکت گسترده مردم و خیرین، الگویی پایدار از عدالت اجتماعی و حمایت نهادی ارائه دهد.

در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای اجرایی، بر ضرورت هماهنگی میان رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی تأکید شد تا با انسجام و هم‌افزایی، طرح گلریزان اجتماعی به صورت فراگیر و مؤثر در استان عملیاتی گردد.