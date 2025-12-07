پخش زنده
دانشجو اگر فعال، امیدوار و مشارکت جو باشد سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش برنده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ما اصحاب سیاست و قدرت با هر گرایشی باید در برابر سخن و درخواست دانشگاهیان فروتن باشیم چون نه علم در زمین می روید و نه دانشگاه دلمرده برای حوزه سیاست سودمند است.
جعفر قائم پناه امروز یکشنبه ۱۶ آذر در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در محل دانشکده علوم پزشکی مشهد برگزار شد افزود: دانشگاه، عقل نقاد جامعه است و کافی نیست دانشگاه و دانشجو را تنها با خاطره بشناسیم، ما نیازمند فهم تاریخی هستیم. باید بتوانیم دانشگاه و دانشجو را در میانه آرمان ها، آرزوها و تحولات پرشتاب امروز بشناسیم زیرا در جهانی هستیم که قدرت و سیاست باید از علم و نهاد علم تمکین کند نه آن که آن را به تسخیر خود درآورد.
وی با بیان این که دانشجو مهم ترین بخش سرمایه اجتماعی، انسانی و فرهنگی کشور است، ادامه داد: دانشجو اگر فعال، امیدوار و مشارکت جو باشد سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی ما پیش برنده خواهد شد و اگر این گونه نباشد این سرمایه در معرض فرسایش و زوال قرار خواهد گرفت.
تنزل سرمایه اجتماعی آینده سوزتر از فرسایش منابع طبیعی و اقلیمی است
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تنزل سرمایه اجتماعی آیندهسوزتر از فرسایش منابع طبیعی و اقلیمی است و نخبگان علمی بزرگترین عوامل عزت و سربلندی ایران هستند. دانشگاه، قطب نما، عقل نقاد و چشم ناظر در فرایند توسعه کشور و عبور از بحرانهاست اما دانشگاه برای ایفای نقش خود نیازمند ایفای نقش دانشجویان است.
قائم پناه افزود: فعال بودن دانشگاه یعنی داشتن افق روشن و این امر با دانشجوی منفعل محقق نمیشود. دانشجوی تماشاگر از جامعه علمی هم باز میماند، باید ببینیم چرا دانشجو ترجیح میدهد به نظاره بنشیند؟ انفعال و یاس بدترین آسیب دانشگاه است، بنابراین انتظارات دانشجویان را باید به درستی فهمید.
دانشگاه امن مطلوب دولت پزشکیان است
وی ادامه داد: باید عقلانیت، تدبیر، امنیت اجتماعی و روانی را وجهه قالب دانشگاهی کنیم. دانشگاه امن، مطلوب دولت چهاردهم است، آن هم امنیت برای همه دانشجویان و دانشگاهیان نه برای گروه و گرایشی خاص. دانشگاه جای افراط و تفریط نیست بلکه نهاد گفت و گو، مدارا، احساس مسئولیت و مشارکت است و در این فضا دانشجو رشد می یابد.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نباید سوء ظن و رویکرد تهدید انگارانه در دانشگاه باشد و دانشگاه باید پناهگاه و خانه دانشجو باشد. دانشگاه، محیط زندگی و نشاط است نه فضای یاس. باید بیش از هر چیز آزادی علمی، امنیت اجتماعی، اخلاقی، گفت و گو، مدنیت و مدارا در دانشگاه تجربه شود تا هر دانشجویی در دانشگاه مهربانی و انصاف و خرد و واقع بینی بیاموزد.
باید کاری کرد که دانشگاه مرکز شناخت مسایل و تهدیدات علیه ایران باشد
قائم پناه افزود: نگاه دانشجو باید به تاریخ و آینده ایران باشد، دانشگاه یعنی نهاد عدالت، خردورزی و آرمان گرایی. دانشجویان باید در پرتو قانون احساس مسئولیت کنند نه احساس محرومیت و تبعید. باید همکاری کنیم که دانشجو در پرتو قانون، عدالت و آزادی احساس امنیت و مسئولیت کند. باید کاری کرد که دانشگاه مرکز شناخت مسایل و تهدید علیه ایران و مرکز دفاع از فرهنگ ایرانی - اسلامی و آگاهی از فشارهای غیرقانونی و بین المللی برکشور ما باشد و این یک توصیه و آرزو نیست بلکه رویکرد و راهبردی علمی است.
وی اضافه کرد: دولت و آقای پزشکیان دست نیاز به سوی دانشگاه دراز کرده اند و این دست نیاز به سوی دانشگاه و محققان است، بر این باوریم اگر پیشرفت، توسعه پایدار و همه جانبه می خواهیم، باید به توسعه علمی توجه کنیم و توسعه علمی بر مدار دانشگاه آزاد و نقاد می چرخد.
دانشگاه نگران، ناامن و منفعل علامت رکود و بیماری جامعه است
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: حقیقت ۱۶ آذر چیست و چرا با ۷۲ سال گذر ایام هنوز نماد پیوست و تشخص دانشجوی ایرانی است؟ و چرا با همه تحولات در اندیشه، رفتار سیاسی و سبک زندگی اجتماعی همچنان ۱۶ آذر مظهر هویت دانشجوی ایرانی و بیداری دانشگاهی ایرانی است؟ چون که دانشگاه سرزنده است و دانشگاه نگران، ناامن و منفعل علامت رکود و بیماری جامعه است.
قائمپناه افزود: نه دانشگاه و نه نظام سیاسی در این ۷۲ سال ثابت نمانده اند اما حقیقت دانشجو و دانشگاه مثل ژن های تکرار شونده خود را نشان داده است. ژن آزادی خواهی، ژن عدالت جویی و ژن مسئولیت اجتماعی، ژن پیشرفت و آبادانی ایران و ژن دغدغه ایران عزیز چرا که دانشگاه امارت و اداره نیست بلکه نقاد و کانون تفکر جامعه و چشم مراقب حکومت است.
وی ادامه داد: نخبگان علمی و همه ایرانیان بلند آوازه داخل و خارج از کشور بزرگترین عوامل عزت و سربلندی ایران هستند و باید حقوق و حرمت این سرمایه ها را با تمام وجود بفهمیم و پاس بداریم.
او افزود: دانشگاه قطب نما و عقل نقاد و چشم ناظر در فرایند توسعه کشور و عبور از بحران ها و تنگناها است اما همین دانشگاه برای ایفای نقش خود نیازمند ایفای نقش دانشجویان است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان این که احساس نا امنی و بی پناهی، از جدی ترین آسیب های دانشگاه است، افزود: مسائل، بحران ها، آزردگی ها و انتظارات دانشگاهیان و دانشجویان را باید به درستی فهمید و عزمی واقعی برای کاستن از آلام آنان به کار برد.
قائم پناه تاکید کرد: وظیفه همه نهادهای دولتی این است که سوءظن و رویکردهای تهدید انگارانه را از دانشگاه و دانشجو دور کنند و بکوشند دانشگاه، پناهگاه و خانه امن دانشجو باشد نه محیط نگرانی و ناامنی. دانشگاه محیط زندگی و نشاط است و نه فضای دلمردگی.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: دانشگاه باید به گونه ای باشد که جوانی که به دانشگاه می آید به جای ستیزه جویی، رفاقت، به جای خشم و پرخاش، مهربانی و خرد و واقع بینی بیاموزد و به جای نگاه به خارج، نگاهش به تاریخ و آینده ایران عزیز باشد.
در این مراسم از ۲۵ نفر از دانشجویان برگزیده علمی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قدردانی شد.
محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهور امروز ( ۱۷ آذرماه) به مشهد سفر کرد.
وی در نشست هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرکت کرد و سپس به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور یافت و در تالار دانشجوی دانشکده پزشکی مشهد برای دانشجویان سخنرانی کرد.
شرکت در جلسه نظام ارجاع از دیگر برنامه های معاون رییس جمهور در سفر به مشهد است.