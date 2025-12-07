خورد و خوراک مرغ ها؛ پس از ۵ روز گرسنگی، تأمین شد

اختصاص ۷ هزار و نهصد تن انواع نهاده دامی به ایلام:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حشمت عزیزان اظهار کرد: ۶ هزار و ۷۵۰ تن ذرت به استان اختصاص داده شده و مشکل تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌های استان رفع شده است.

وی افزود: هزار و صد و پنجاه تن کنجاله سویا هم از محل ذخیره انبار‌های استان تأمین شده است.

عزیزان تأکید کرد: در حال حاضر مشکلی در زمینه توزیع نهاده مرغداری‌ها وجود ندارد.

چالش تأمین خوراک ماکیان در کشور و به تبع آن، استان ایلام؛ با پیگیری‌های مستمر استاندار ایلام، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و رایزنی‌های جهاد کشاورزی استان با وزارتخانه متبوع، رفع شد و سهمیه مورد نیاز به مرغداری‌ها اختصاص یافت.

استان ایلام دارای ۳۸۴ واحد مرغداری است که ظرفیت پرورش سالانه ۳۰ میلیون قطعه مرغ، دارند.

تولید گوشت مرغ در ایلام، سه برابر نیاز مصرف داخلی استان است و مازاد تولید به بازار‌های سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

ایلام یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ در کشور است.