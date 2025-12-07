پخش زنده
یک کارگر ۴۰ ساله بر اثر برقگرفتگی در جاده روانسر مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه صبح امروز یکشنبه (۱۶ آذرماه) گزارش برقگرفتگی یک کارگر درون ساختمان نیمه کاره در جاده روانسر، به مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد و بلافاصله تیم امدادی ایستگاه شماره پنج به محل اعزام شد.
با حضور آتش نشانان در محل و بررسی انجام شده مشخص شد که مرد جوان در حال کار بر روی سقف طبقه دوم در ارتفاع حدود ۷ متری دچار برق گرفتگی و مصدومیت شده است.
بلافاصله با همکاری امدادگران سازمان آتش نشانی کرمانشاه و پرسنل اورژانس حاضر در محل، مصدوم به مراکز درمانی اعزام شد.