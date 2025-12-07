پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد: طی هشت ماه ابتدایی سال جاری مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای ارتقای ایمنیمحورهای مواصلاتی استان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری در رابطه با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی راههای استان گفت: ایمنی، اولویت نخست مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان در مدیریت راهها به شمار آمده که بخش قابل توجهی از اعتبارات سال جاری را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ کیلومتر عملیات خطکشی در محورهای مختلف استان صورت گرفته؛ ضمن اینکه در همین مدت ۱۲ هزار و ۸۰۰ عدد انواع تابلوهای مسیرنما، اخطاری، انتظامی و سایر علائم ترافیکی نصب و همچنین هزار و ۲۶۶ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی در محورهای اصلی و فرعی جانمایی و بهرهبرداری شده است.
رستگاری اظهار داشت: طی ۸ ماه گذشته در راستای اصلاح نقاط مستعد حادثه، تقویت ایمنی و استانداردسازی، بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ متر عملیات مرمت، نصب و جمعآوری حفاظهای بتنی و گاردریل، در جهت هشدار به رانندگان و کاهش انحراف از مسیر، ۱۰۵ هزار متر شیار لرزاننده و ۱۵۰ کیلومتر چشمگربهای طولی اجرا شده است.
وی مهمترین طرح سال جاری را ایمنسازی پلها با استفاده از نیوجرسیهای درجا و پیشساخته و نیز اصلاح شیب شیروانی در محور انار - مهریز عنوان کرد و ادامه داد: بیشترین حجم عملیات امسال در محور شمش - نوگنبد اجرا شده که به دلیل تردد بالا و شرایط ویژه هندسی، نیازمند فعالیتهای متمرکز ایمنی میباشد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تأکید کرد: در مجموع از ابتدای سال تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، برای اجرای برنامههای ایمنی هزینه شده و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.