استاندار زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، روز دانشجو را به تمامی دانشگاهیان و دانشجویان استان تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ دکتر سید محسن صادقی، استاندار زنجان، با صدور پیامی به مناسبت روز دانشجو، یاد و خاطره شهدای والامقام دانشجو بهویژه سه شهید ۱۶ آذر را گرامی داشت و این روز را به تمامی دانشگاهیان و دانشجویان استان تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «نقش بیبدیل دانشگاهها و دانشجویان در مقابله با استعمار و استبداد، در شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی، در سالهای دفاع مقدس و نیز در عرصههای توسعه علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی کشور همواره برجسته و ماندگار بوده است.»
استاندار زنجان با اشاره به بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، دانشجویان را به جستوجوی حقیقی علم، آزاداندیشی و تلاش برای تعالی جامعه فراخواند و خاطرنشان کرد: «امروز جامعه دانشگاهی و دانشجویان متعهد، اندیشهورز و آیندهنگر ما، با الهام از چراغ فروزان روز ۱۶ آذر، در مسیر ساختن آیندهای روشن و مبتنی بر علم، اخلاق، عدالت، آزادی، کرامت انسانی و پیشرفت همهجانبه کشور گام برمیدارند.»
وی در پایان ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای دانشجویان و دانشگاهیان، بر اهمیت همافزایی، همدلی، تضارب آرا و تلاش علمی برای توسعه استان و کشور تأکید کرد.