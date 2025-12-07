استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در حل مسائل استان، گفت: بدون حضور دانشگاه و جامعه علمی، بسیاری از مشکلات یا حل نخواهد شد و یا راه‌حل‌ها ناقص خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جمع دانشجویان دانشگاه‌های ارومیه،با تأکید بر نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در حل مسائل استان، گفت: بدون حضور دانشگاه و جامعه علمی، بسیاری از مشکلات یا حل نخواهد شد و یا راه‌حل‌ها ناقص خواهد بود.

رضا رحمانی روز دانشجو را فرصتی برای ارتقای ارتباط مدیران با تشکل‌های دانشجویی دانسته و افزود: بررسی تخصصی دغدغه‌های دانشگاهیان و رسیدگی به مشکلات صنفی دانشجویان با جدیت پیگیری شده و مدیریت استان در کنار دانشگاه‌ها قرار دارد.

وی همچنین ضمن دعوت از دانشجویان برای مشارکت فعال در امور استان، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها محیطی پویا بوده و فضای علمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت مسائل و توسعه آذربایجان‌غربی داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی به محوریت اشتغال در پروژه‌های توسعه‌ای استان نیز اشاره کرده و افزود: کمبود نیروی متخصص در سال‌های آینده قابل پیش‌بینی بوده و دانشگاه‌ها باید نقش اصلی را در تربیت نیروی کاربلد ایفا کنند.

رحمانی همچنین بازگشت نخبگان و سرمایه‌گذاران مهاجرت‌کرده به استان را از برنامه‌های در حال پیگیری عنوان کرده و اظهار داشت: خواستار همدلی در آذربایجان‌غربی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای هستیم.

وی در پایان در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره وضعیت دریاچه ارومیه، افزود: احیای دریاچه ارومیه از اولویت‌های دولت دکتر پزشکیان و مدیریت استان با همراهی اندیشمندان دانشگاهی و مردم است.