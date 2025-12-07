واژگونی پژوپارس در جاده فسا به داراب، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی سواری در جاده فسا به داراب با یک کشته و چهار مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول روابط عمومی اورژانس فسا گفت: در گزارش عصر امروز مبنی بر واژگونی خودروی پژوپارس در جاده فسا-داراب حدفاصل روستای هارم، عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

نوح پیشه افزود: چهار مصدوم حادثه با چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جلیان، نوبندگان، دو شهری و سوپروایزر به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا اعزام و فوتی حادثه که خانم ۳۷ ساله بود به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.