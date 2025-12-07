مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از ارسال ۶۰۰ ایده نوآورانه از سراسر کشور به دبیرخانه «رویداد ملی ایده‌های نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، آقای فیض با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: این برنامه با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های فناورانه، توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز ارتقای بهره‌وری در صنعت مس طراحی شده است.

وی افزود: رویداد ملی ایده‌های نوآورانه فرصت کم‌نظیری برای بهره‌گیری از نوآوری‌ها در صنعت مس کشور فراهم می‌کند و می‌تواند مسیر پیشرفت فناوری، بهبود فرآیند‌ها و افزایش سودآوری را هموار کند.

براساس این گزارش، فعالیت رسمی رویداد و رونمایی از پوستر آن ۱۴ مهرماه انجام شد و علاقه‌مندان تا ۶ آذر فرصت داشتند ایده‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

آیین اختتامیه این رویداد نیز در روز‌های ۲۲ و ۲۳ آذرماه، هم‌زمان با روز ملی صنعت مس، در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار خواهد شد. این برنامه شامل ارائه پنل‌های تخصصی و سخنرانی مدیران ارشد شرکت ملی مس و مهمانانی از سراسر کشور خواهد بود.