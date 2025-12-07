به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، والدین، معلمان، دانش‌آموزان، کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی chap.oerp.ir، نسخه الکترونیکی کتاب‌های درسی نونگاشت پایه اول را مشاهده، دانلود و مورد استفاده قرار دهند. این اقدام با هدف افزایش دسترسی و فراهم‌سازی امکان مطالعه آسان‌تر برای مخاطبان صورت گرفته است.

انتشار کتاب‌های نونگاشت پایه اول در قالب دیجیتال، بخشی از برنامه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای مشارکت و دریافت نظرات و پیشنهادات ذینفعان به ویژه متخصصان حوزه تعلیم و تربیت از تغییرات برنامه درسی و بسته‌های تربیت و یادگیری است.

همچنین کاربران محترم می‌توانند دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را از طریق سامانه نظرسنجی ثبت و ارسال کنند.

آموزش قرآن (بخش اوّل) (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان

فارسی می‌خوانم (اجرای آزمایشی) - اوّل دبستان

فارسی می‌نویسم (اجرای آزمایشی) - اوّل دبستان

ریاضی دوست داشتنی (جلد اول) (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان

جهان پیرامون (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان

کتاب کار هنر و خلاقیت (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان

کتاب کار حرکت و بازی (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان