نسخه الکترونیکی کتابهای نونگاشت پایه اول ابتدایی در اجرای آزمایشی برنامه درسی مدرسهای بر روی پایگاه رسمی این سازمان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، والدین، معلمان، دانشآموزان، کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی chap.oerp.ir، نسخه الکترونیکی کتابهای درسی نونگاشت پایه اول را مشاهده، دانلود و مورد استفاده قرار دهند. این اقدام با هدف افزایش دسترسی و فراهمسازی امکان مطالعه آسانتر برای مخاطبان صورت گرفته است.
انتشار کتابهای نونگاشت پایه اول در قالب دیجیتال، بخشی از برنامه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برای مشارکت و دریافت نظرات و پیشنهادات ذینفعان به ویژه متخصصان حوزه تعلیم و تربیت از تغییرات برنامه درسی و بستههای تربیت و یادگیری است.
همچنین کاربران محترم میتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را از طریق سامانه نظرسنجی ثبت و ارسال کنند.
آموزش قرآن (بخش اوّل) (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان
فارسی میخوانم (اجرای آزمایشی) - اوّل دبستان
فارسی مینویسم (اجرای آزمایشی) - اوّل دبستان
ریاضی دوست داشتنی (جلد اول) (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان
جهان پیرامون (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان
کتاب کار هنر و خلاقیت (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان
کتاب کار حرکت و بازی (اجرای آزمایشی) اوّل دبستان