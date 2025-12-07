پخش زنده
امروز: -
نرمافزار کاربردی «نورا» زمینۀ استفاده عمومی از خدمات و محصولات قرآنی و امکان ارائه این خدمات را به شکل ساختاریافته برای فعالان و مؤسسات قرآنی فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، همراه با رشد فناوریهای همراه و گسترش تلفنهای هوشمند، فضای جدیدی برای آموزش، ترویج و تعمیق ارتباط با قرآن کریم فراهم شده است و نرم افزار «نورا» یکی از سکوهایی است که با رویکردی نو و مبتنی بر نیازهای جامعه، از ظرفیتهای فضای دیجیتال برای تقویت شبکه فعالان و مخاطبان قرآنی در سراسر کشور بهره میبرد.
طراحان نورا آن را تنها نرمافزاری قرآنی معرفی نکردهاند؛ بلکه آن را زیستبومی ارتباطی میدانند که کاربران عادی، مربیان، مؤسسات و فعالان مردمی بتوانند در آن بهطور متقابل خدمات ارائه دهند یا دریافت کنند. این برنامه به همت شبکه مردمی ستارههای زمین وابسته به جامعه قرآنی عصر، طراحی و تولید شده است.
فلسفه شکلگیری نرم افزار نورا
بهگفته طراحان این سکو، «نورا بستری برای رساندن بهترینها به بهترینهاست» و این نرم افزار برای رفع نیازی مهم طراحی شده است و آن اتصال مردم به خدمات و محصولات قرآنی معتبر و در عین حال فراهمکردن فضای عرضه برای فعالان، مربیان، مؤسسات و تولیدکنندگان محصولات قرآنی است.
آنطور که تولیدکنندگان این برنامه اعلام کردهاند این سکو براساس ایدهای مهم یعنی تعاونآفرینی و سرعتبخشی به حرکتهای خودجوش مردمی در مسیر قرآن شکل گرفته است.
نورا شبکهای پویا برای معرفی محصولات قرآنی، دورههای آموزشی، ایدهها، محافل خانگی، پویشهای مردمی و مجموعههای فعال قرآنی است و کاربران میتوانند «بهراحتی و باکیفیت» خدمات را در این نرم افزار ارائه یا دریافت کنند.
کاربردها و قابلیتها
قابلیتهای نرم افزار نورا را میتوان در چند محور اصلی دستهبندی کرد:
- فروش و ارائه محصولات قرآنی
سکوی نورا امکانی فراهم کرده است تا فروشندگان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و قرآنی، از کتاب و اقلام هنری گرفته تا بستههای آموزشی، محصولات خود را در محیطی معتبر عرضه کنند و کاربران نیز بتوانند با اطمینان از اصالت و قیمت مناسب، خرید کنند.
- دورههای آموزشی و کلاسهای تخصصی
یکی از جدیترین محورهای این نرم افزار، ارائه دورههای آموزشی تخصصی در حوزه قرآن است. این دورها شامل دورههای حفظ، جلسات تفسیر، آموزش روخوانی و روانخوانی، کارگاههای مفهومی، دورههای مهارتهای تربیتی و قرآنی است و کاربران میتوانند دورهها را مشاهده، ثبتنام و محتوای آموزشی را دریافت کنند.
- وقف و نذر و فعالیتهای مردمی
نورا بستری نسبتا مناسب برای فعالیتهای مشارکتی، نذرهای فرهنگی، وقفهای قرآنی و کمک به حرکتهای مردمی ایجاد کرده است. این قابلیت برای ترویج فرهنگ تعاون، احسان و مشارکت جمعی در امور قرآنی طراحی شده است.
- مشارکت در برگزاری جلسات خانگی و محافل قرآنی
یکی از بخشهای اصلی و شاید مهمترین بخش این برنامه، امکان مشارکت در جلسات خانگی قرآن، محافل محلی، حلقههای تلاوت و برنامههای مردمی قرآنی است. این بخش کمک میکند حلقههای قرآنی بهصورت منظمتر و گستردهتر شکل بگیرد و اطلاعرسانی آنها آسان شود.
- پویشهای قرآنی و فعالیتهای تعاملی
نورا محیطی برای اجرای پویشها، چالشهای قرآنی و برنامههای فرهنگی جمعی است؛ فعالیتهایی که معمولاً در فضای حقیقی با هزینه و محدودیت بیشتری اجرا میشوند، اما در نورا با سرعت و دسترسی بهتر انجامپذیر است.
- معرفی مجموعهها و فعالان مردمی
این نرم افزار بخش ویژهای برای معرفی مؤسسات، مربیان، حافظان، قاریان، مجریان و مجموعههای فعال دارد تا دسترسی به آنها برای مردم آسانتر شود. این قابلیت برای کسانی که بهدنبال استاد، مربی یا مجموعه معتبر هستند، بسیار کاربردی است.
- امکان رزرو استاد قرآنی
در نورا کاربران میتوانند استاد موردنظر خود در زمینههای مختلف مانند حفظ، تلاوت، تدریس، اجرا و ... را پیدا کرده و برای کلاس یا برنامه فرهنگی وقت بگیرند.
وجه هنری و تجربه کاربری
بر اساس تصاویر و اطلاعات ارائهشده، نورا از طراحی ساده و کوچک شده بهره میبرد؛ محیطی که تمرکز آن بر محتواست، نه جلوههای گرافیکی پیچیده. حجم کم برنامه (۹ مگابایت) و سرعت خوب اجرای آن نشان میدهد تولیدکنندگان تلاش کردهاند نرم افزار برای همه گوشیها، حتی دستگاههای ضعیفتر، قابل استفاده باشد.
رابط کاربری بهگونهای طراحی شده که مسیر دسترسی به دورهها، محافل، محصولات و خدمات قرآنی ساده، مستقیم و قابل فهم باشد. این نکته مهمی است؛ زیرا بسیاری از کاربران نرم افزارهای قرآنی از گروههای سنی مختلف و با سطح آشنایی متفاوت با تکنولوژی هستند.
مزایای استفاده از نرم افزار نورا
یکی از مزایای این برنامه چندمنظوره بودن واقعی آن است. نورا ترکیبی از بازار، شبکه اجتماعی، سامانه آموزشی و مرکز خدمات قرآنی است؛ امکانی که تاکنون در قالب یک نرم افزار مجزا کمتر دیده شده است. دسترسی آسان برای عموم مردم دیگر امتیاز این برنامه است. چه کاربران در شهرهای بزرگ و چه در مناطق دورافتاده، بهراحتی میتوانید به دورهها، محافل و محصولات قرآنی این برنامه دسترسی پیدا کنید.
امکان درآمدزایی برای فعالان قرآنی از دیگر مزایای این سکو است. نورا به مدرسان، مربیان، مؤسسات، مجریان و ناشران اجازه میدهد خدمات و محصولات خود را معرفی کنند و به درآمد برسند. بستر امن و قابل اعتماد برای کاربران از دیگر قابلیتهای این برنامه است. بهدلیل ماهیت تخصصی و نظارتشده برنامه، کاربران میتوانند با اطمینان بیشتری خرید یا ثبتنام کنند.
دیگر امتیاز این برنامه حمایت از حرکتهای مردمی و خودجوش قرآنی است. ماهیت نورا بر پایه تقویت جریانهای مردمی و ایجاد شبکهای منظم برای فعالیتهای فرهنگی و قرآنی خانوادگی و محلی است.
چالشها و معایب احتمالی
- اطلاعات محدود درباره امکانات قرآنخوانی
در توضیحات رسمی، جزئیاتی از جمله تلاوت، ترجمه و امکانات کتابت قرآن چندان برجسته نشده است؛ بنابراین ممکن است برای مخاطبانِ صرفاً قرآنخوان مناسبترین محصول نباشد.
- وابستگی کیفیت محتوا به ارائهدهندگان
چون دورهها و محصولات را اشخاص یا مؤسسات مختلف ارائه میکنند، کیفیت خدمات یکنواخت نیست و ممکن است میان ارائهدهندگان متفاوت باشد.
نورا را میتوان یک تحول در سازوکار فعالیتهای قرآنی در فضای دیجیتال دانست. این نرم افزار نهتنها بستری برای استفاده عمومی از خدمات و محصولات قرآنی فراهم کرده، بلکه امکان ارائه و عرضه این خدمات به شکل ساختاریافته را برای فعالان و مؤسسات فراهم میکند. هدف آن ایجاد ارتباط مستقیم، سالم و کمهزینه میان مردم و فعالان قرآنی است؛ ارتباطی که در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد نیاز جامعه بوده است.
نورا سکویی است برای توسعه فرهنگ قرآن، تقویت فعالیتهای مردمی و تربیت شبکهای گسترده از کاربران و فعالان قرآنی است. اگرچه بهبودهایی مانند توسعه بخشهای قرآنخوانی یا تکمیل اطلاعات محتوایی میتواند آن را کاملتر کند، اما هم اکنون نیز نورا یکی از متفاوتترین و آیندهدارترین سامانههای قرآنی کشور است.