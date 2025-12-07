پخش زنده
مدیر سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، بیش از ۱۵۰ هزار خدمت سلامت توسط گروههای جهادی و دانشگاه به مردم استان ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علیرضا اسلامی افزود: این خدمات با مشارکت مجموعهای از گروههای جهادی فعال در داخل و خارج از استان یزد و در شهرستانهای مختلف از جمله ابرکوه، بهاباد، اشکذر، یزد، خاتم و اردکان ارائه شده است.
وی اظهار کرد: خدمات ارائهشده شامل ویزیتهای تخصصی و فوقتخصصی، خدمات دندانپزشکی و چشمپزشکی، انجام عملهای جراحی محدود، غربالگری سلامت ویژه کودکان و زنان، استقرار تیمهای امدادی و کلینیکها و بیمارستانهای سیار و همچنین ارائه مشاورهها و آموزشهای بهداشتی بوده است.
اسلامی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۱ هزار نفر از مردم مناطق کمبرخوردار از این خدمات بهرهمند شدهاند، گفت: سازمان بسیج جامعه پزشکی هم با هدف رعایت قوانین و مقررات بهداشتی، بر فعالیت گروههای جهادی فعال در حوزه سلامت نظارت داشته است.