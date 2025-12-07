پایان اولین دوره مسابقات شطرنج روستائیان صومعه‌سرا پایان اولین دوره مسابقات شطرنج روستائیان صومعه‌سرا پایان اولین دوره مسابقات شطرنج روستائیان صومعه‌سرا پایان اولین دوره مسابقات شطرنج روستائیان صومعه‌سرا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، اولین دوره مسابقات شطرنج روستائیان شهرستان صومعه‌سرا جام یادواره شهدای روستای ازگم با شرکت ۳۰ شطرنج باز از روستا‌های شهرستان صومعه سرا به مدت ۵ روز در خانه ورزش روستای ازگم برگزار شد و شطرنج بازان در ۷ دور به روش سوئسی با هم به رقابت پرداختند که در پایان ساسان زاد مقدم از روستای چمثقال، وحید خاتمی از روستای کهنه سر و ناصر یوسفی از روستای نرگستان مقام‌های اول تا سوم کسب کردند.