به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته ساحلی فدراسیون والیبال با توجه به موافقت منطقه آزاد قشم در نظر دارد تور ملی ساحلی و مرحله دوم انتخابی تیم ملی زنان را برای هشت تیم برتر، دی در این جزیره برگزار کند.

مسابقات یکم تا سوم دی‌ پیگیری خواهد شد و اسکان و تغدیه برعهده تیم‌های شرکت کننده است.

تور ملی والیبال ساحلی زنان و مرحله نخست انتخابی تیم ملی اردیبهشت به میزبانی قشم برگزار شد و با قهرمانی اکسوم تهران (شقایق شاهپوری-محدثه نباتیان) به پایان رسید.