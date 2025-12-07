پخش زنده
تیم فوتبال خاتون بم در دیدار معوقه از هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان با نتیجه ۲ - یک از سد میزبانش سپاهان گذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان که عصر امروز در اصفهان تیم خاتون بم با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان خود سپاهان گذشت.
در این مسابقه مونا حمودی گلهای خاتون بم را به ثمر رساند.
با این پیروزی خاتون بم با ۲۷ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. پس از این تیم گلگهر سیرجان با ۲۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد و ماشینسنگین ایستا نیز با ۱۷ امتیاز جایگاه سوم جدول را در اختیار گرفته است.
بنابراعلام سازمان لیگ نیمفصل دوم لیگ برتر زنان از جمعه هفته آینده (۲۱ آذرماه) آغاز خواهد شد.