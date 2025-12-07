پخش زنده
پنج نامزد بخش مقالات سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخش مقالات سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، هیئت داوران این دوره متشکل از عطاالله کوپال، حمیدرضا افشار و فرهاد امینی پس از ارزیابی چکیده مقاله منتخب، پنج مقاله را به عنوان نامزدهای نهایی معرفی کردند.
اسامی نامزدهای بخش مقالات (به ترتیب حروف الفبا) بدین شرح است:
تئاتر کودک و نوجوان به مثابه زبان جهانی؛ از پرورش تخیل تا تابآوری اجتماعی نوشته محسن پور نظری از رودسر، از نمایش نو تا روانشناسی کودک؛ خوانش تحلیلی رسالههای زآمی نوشته ثریا جواهری از تهران، طراحی مدل انگیزشی آموزش تئاتر کودکان مقطع دبستان بر اساس نظریه خود تعیینگری نوشته غزال علی حیدری و احسان ایزدی دهکردی از اصفهان، بازی آزاد و شناخت بدنمند در طراحی تئاتر کودک تعاملی ایرانی بر اساس نظریه ویوین گاسین پالی نوشته محمدرضا رسولی- پریسا کیومرثیاز تهران، کارکرد تئاتر بر سلامت روان کودکان در بحرانهای اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی نوشته غزاله مرصوصی.
برگزیده این بخش در آئین اختتامیه جشنواره اعلام میشود.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و بینالمللی در شهر همدان در حال برگزاری است.