به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،هوشنگ بازوند در جریان بازدید از پروژه آزاد راه تبریز - ارومیه از آغاز عملیات اجرایی قطعه ۳ این آزادراه با احداث ۲ رشته تونل و کاهش ۱۳ کیلومتر از مسیر ۳۰ کیلومتری این قطعه خبر داد و گفت: این آزادراه یکی از طرح‌های مهم و راهبردی در کریدور آزادراهی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور به شمار می‌رود که نقش کلیدی در اتصال مراکز استانی به شبکه سراسری آزادراهی و توسعه روابط تجاری و ترانزیتی ایفا می‌کند.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور افزود:طول کل این آزادراه ۱۶۲ کیلومتر است که در قالب ۶ قطعه طراحی شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی در قطعات مختلف آغاز شده است و با توجه به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل سریع و ایمن در این بخش از کشور، جزو اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.