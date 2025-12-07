نه به پناهندگی و آری به شهادت و آزادگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اسفند ۱۳۶۴ که از راه رسید، عملیات والفجر ۸ بعد از روز‌ها تکاپو و پاتک‌های سنگین دشمن، با قدرت ادامه داشت.

آیت‌الله محلاتی به عنوان نماینده امام در سپاه تصمیم گرفت برای سرکشی به جبهه‌ها، عازم اهواز شود.

در این سفر هشت تن از نمایندگان مجلس و چند تن از قضات و دیگر مسئولان که جمعاً ۴۹ نفر می‌شدند، آیت الله محلاتی را همراهی می‌کردند.

هواپیما پرواز را شروع می‌کند و به سمت جنوب غرب کشور بال می‌گشاید. اما دقایقی بعد در حالی که به تازگی ایذه را پشت سر گذاشته بود، دو فروند میگ عراقی، مجهز به موشک‌های مدرن هوا به هوا روی فرکانسش می‌روند و با لهجه انگلیسی ـ. عربی از خلبان می‌خواهند بی‌دردسر همراه آنها به عراق برود!

بعد‌ها در بازبینی مکالمات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما مشخص شد که جنگنده‌های عراقی به خلبانان ایرانی پیشنهاد می‌دهند که با تغییر مسیر به سمت عراق بروند و سپس از این کشور پناهندگی دریافت کنند. یا به هر کشور دیگری که تمایل دارند، بروند و آنجا به همراه خانواده‌هایشان زندگی کنند، اما پیشنهاد وسوسه‌کننده آنها از سوی کادر پرواز رد می‌شود.

یکی از مسافران این پرواز بهشتی، شهید حجت الاسلام محمد علی روحانی فرد بود که دست تقدیر، شهادت در آسمان را برایش نوشته بود.

او نیز به مانند شهید محلاتی با سوابق انقلابی، صدایی آشنا برای مردم گلستان بود و ارتباط نزدیکی با رادیو گرگان داشت و از طریق این تریبون افزون بر ۱۵۰ ساعت سخنرانی با موضوعات مختلف دینی و سیاسی برای آگاهی دادن به نسل جوان ایراد کرد.