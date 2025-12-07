به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در سفر استانی هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور عملیات اجرایی قطعه سوم آزادراه ارومیه- تبریز رسما آغاز شد.

برای اجرای این طرح پنج همت از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه خواهد شد.

طول کل این آزادراه ۱۶۲ کیلومتر است که در قالب ۶ قطعه طراحی شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی در قطعات ۱، ۲ و ۳ به طول ۵۷ کیلومتر آغاز شده است و با توجه به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل سریع و ایمن در این بخش از کشور، جزو اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

مسیر این آزادراه از جنوب دریاچه ارومیه عبور کرده و در نهایت به شبکه آزادراهی استان آذربایجان‌شرقی متصل می‌شود. اجرای این پروژه موجب کاهش محسوس زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و تسهیل در جابجایی کالا و مسافر خواهد شد.

قطعه ۳ این محور آزادراهی به طول ۳۰ کیلومتر شامل ۲ دستگاه تونل به طول ۱۷ کیلومتر است و با اجرای این تونل ها، مسیر ارومیه - تبریز نزدیک به ۱۳ کیلومتر کوتاهتر می‌شود.