به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس اداره مخابرات خوروبیابانک گفت: با پیگیری‌های نماینده شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک و فرماندار شهرستان این طرح به بهره برداری رسید.

مصطفی راجی ب افزود: این طرح موجب تقویت زیرساخت ارتباطی و ایجاد امکان ارائه خدمات پایدار، پرسرعت و قابل‌اتکا برای گردشگران داخلی و خارجی شده است.

وی هزینه اجرای این طرح را ۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: توسعه ارتباطات در مناطق هدف گردشگری، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و افزایش رضایتمندی مسافران دارد.

روستای گردشگری مصر در ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان خوروبیابانک قرار دارد و هر سال هزاران گردشگر برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی و کویری آن به این منطقه سفر می‌کنند.