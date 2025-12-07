پخش زنده
مسیر ۵۰ کیلومتری فیبرنوری در روستای گردشگری مصر خوروبیابانک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس اداره مخابرات خوروبیابانک گفت: با پیگیریهای نماینده شهرستانهای نایین و خوروبیابانک و فرماندار شهرستان این طرح به بهره برداری رسید.
مصطفی راجی ب افزود: این طرح موجب تقویت زیرساخت ارتباطی و ایجاد امکان ارائه خدمات پایدار، پرسرعت و قابلاتکا برای گردشگران داخلی و خارجی شده است.
وی هزینه اجرای این طرح را ۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: توسعه ارتباطات در مناطق هدف گردشگری، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و افزایش رضایتمندی مسافران دارد.
روستای گردشگری مصر در ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان خوروبیابانک قرار دارد و هر سال هزاران گردشگر برای بازدید از جاذبههای طبیعی و کویری آن به این منطقه سفر میکنند.