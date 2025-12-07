پخش زنده
امروز: -
صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق و انجمن انرژیهای تجدیدپذیر با هدف پوشش ریسک سرمایهگذاری و تقویت تأمین مالی طرحهای انرژی پاک، تفاهمنامه همکاری سهجانبه امضا کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ تفاهمنامه سهجانبه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و انجمن انرژیهای تجدیدپذیر با هدف حمایت از توسعه انرژیهای پاک و کاهش ریسک سرمایهگذاری در این بخش منعقد شد.
هدف این تفاهمنامه، زمینهسازی برای پوشش ریسکهای سرمایهگذاری، تقویت ابزارهای تأمین مالی و حمایت از اجرای طرح های انرژیهای تجدیدپذیر در سطح ملی و بینالمللی اعلام شده است.
در مراسم امضای این تفاهمنامه که امروز با حضور شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی و بخش خصوصی در محل صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد، افشار فتحالهی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، محسن طرزطلب، مدیرعامل ساتبا و داود مددی، رئیس هیأتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر بر سند همکاری مشترک امضا کردند.
افشار فتحالهی در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شرایط کنونی کشور گفت: اگرچه رسالت اصلی صندوق حمایت از صادرات کالا و خدمات است، اما با توجه به پیامدهای زیستمحیطی استفاده از سوختهای فسیلی و ضرورت توسعه انرژیهای پاک، صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی دارد انواع ضمانت نامههای ارزی و ریالی را برای تأمین مالی طرح های مرتبط و همچنین ضمانت نامههای مبتنی بر قرارداد برای حضور شرکتهای فنی و مهندسی در مناقصات بینالمللی صادر کند.
وی ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهمنامه موجب همافزایی ظرفیتها و بهرهمندی شرکتهای وابسته به ساتبا و انجمن انرژیهای تجدیدپذیر از خدمات صندوق و در نهایت افزایش سهم صادرات کشور شود.
در ادامه، عباس صوفی نائبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدام صندوق ضمانت صادرات در حمایت از طرح های انرژی تجدیدپذیر گفت: امروز جهان چارهای جز حرکت به سمت انرژیهای پاک ندارد. سوختهای فسیلی به دلیل محدودیت منابع، گرانی و پیامدهای زیستمحیطی در آینده جایگاهی در سبد انرژی جهانی نخواهند داشت و لازم است تمامی دستگاهها در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تلاش کنند.
صوفی با بیان اینکه کشور با حدود ۳۰ هزار مگاوات ناترازی برق روبهروست، افزود: با اجرای این تفاهمنامه و همکاری دستگاههای مسئول، میتوان امیدوار بود دستکم ۳۰ درصد از این ناترازی یعنی حدود ۱۰ هزار مگاوات جبران شود.