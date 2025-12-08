پخش زنده
استان زنجان با مدیریت مؤثر دادگاههای صلح و ارجاع سریع پروندهها، توانست در جمع سه استان برتر کشور در کنترل و رسیدگی به دادخواستها قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس محاکم عمومی و انقلاب استان زنجان از جایگاه ممتاز این استان در مدیریت و ارجاع پروندهها خبر داد و دستاوردهای مهم دادگاههای صلح را تشریح کرد.
حسن بیگدلی با اشاره به استفاده از ظرفیت ساختمانهای موجود برای تشکیل دادگاههای صلح گفت: استان زنجان جزو نخستین استانهایی بود که محاکم صلح را افتتاح کرد. در ابتدا ۱۵ شعبه دادگاه صلح مصوب شد و در ماه نخست بیش از ۲ هزار پرونده از شورای حل اختلاف به این دادگاهها ارجاع داده شد.
وی افزود: شعب صلح به صورت تخصصی در حوزه خانواده، کیفری و سایر پروندهها تقسیمبندی شدهاند و اکنون وضعیت مطلوبی دارند. در سال جاری بیش از ۲ هزار پرونده در این دادگاهها حل و فصل شده است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب زنجان همچنین از برگزاری جلسات آموزشی هفتگی برای همکاران قضائی خبر داد و اظهار داشت: هر سهشنبه جلسات آموزشی برگزار میشود تا همکاران همواره در مسیر رشد و ارتقای دانش قضائی قرار داشته باشند.
بیگدلی با تأکید بر جایگاه ممتاز استان در مدیریت پروندهها تصریح کرد: زنجان در زمینه کنترل و ارجاع دادخواستها جزو سه استان برتر کشور است و کارتابل ارجاع ما همواره صفر بوده و هیچ پروندهای در انتظار نمیماند؛ هر پرونده بلافاصله ارجاع داده میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که این دستاوردها نشان میدهد دادگاههای صلح زنجان نه تنها در کاهش حجم پروندهها موفق عمل کردهاند، بلکه با مدیریت کارآمد توانستهاند الگویی برای سایر استانها باشند.