ادامه رنج کودکان غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶- ۱۷:۱۸
خبرهای مرتبط

گزارش سی ان ان، دلیل جدیدی از نسل کشی در غزه

رژیم صهیونی همچنان به نسل کشی ساکنان غزه ادامه می‌دهد

یونیسف: جنگ دوران کودکی را از کودکان غزه ربود

برچسب ها: کودکان غزه ، غزه ، قحطی و گرسنگی در غزه
