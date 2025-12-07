به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیم حسنی گفت:برای پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و تگرگ از صندوق بیمه بانک کشاورزی پیگیری‌های لازم انجام شده و تا چندروز دیگر شروع خواهد شد.

وی از پرداخت ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات خرید ادوات در شهرستان هشترود تاکنون خبر داد و افزود:برای پرداخت تسهیلات خرید ادوات کشاورزی و کمباین پیگیری‌های لازم صورت گرفته که بدون محدودیت در حال انجام است.