سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از امشب تا چهارشنبه، رعد و برق، وزش باد شدید، بارش باران، در مناطق سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد بارش تگرگ به محصولات کشاورزی خسارت خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی امروز، برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، دامنه و ارتفاعات البرز هشدار نارنجی کشاورزی صادر کرد.

همچنین هشدار نارنجی کشاورزی برای روز دوشنبه شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات در غرب مازندران، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، زنجان، تهران، شمال خوزستان، چهار محال و بختیاری، غرب اصفهان می‌باشد.بر اساس این هشدار بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف موجب خسارت به محصولات کشاورزی خواهد شد.

کشاورزان باید فوراً نسبت به زهکشی مسیر‌های آب، توقف عملیات سم پاشی، محافظت از نهاده‌ها و ایمن سازی کندو‌ها و سالن‌های پرورشی در برابر روان آب و هوای سرد اقدام نمایند.