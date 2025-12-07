فراخوان اعطای تسهیلات احداث نیروگاههای خورشیدی
فراخوان اعطای تسهیلات احداث نیروگاههای خورشیدی در فارس منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجری احداث نیروگاههای خورشیدی استان فارس از آغاز فراخوان اعطای تسهیلات برای احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات خبر داد.
اسماعیل خاتمی با اشاره به قرارداد منعقده فیمابین وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: بر اساس این قرارداد، تسهیلات لازم جهت احداث نیروگاههای خورشیدی در بازه ظرفیتی ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعطا میشود.
وی افزود: تمامی متقاضیانی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و یا قرارداد فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی هستند، میتوانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۲ آذرماه تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه سال جاری، با مراجعه به سامانه جامع کار آفرینی، اشتغال و تسهیلات (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی http://kat.mefa.ir نسبت به ثبت درخواست دریافت تسهیلات اقدام کنند.
خاتمی تصریح کرد: بررسی درخواست متقاضیان توسط صندوق پژوهش و فناوری نیرو انجام شده و معرفی طرحها به مؤسسه عامل، بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی پروژهها و تا سقف اعتبارات موجود صورت خواهد گرفت.
مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: این تسهیلات حداکثر تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی را پوشش میدهد و متقاضیان موظف به تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده اولیه برای اجرای پروژه خواهند بود.