به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به دستگیری گروه سه نفره آدم ربا‌های مسلح گفت: این افراد در قالب ماموران قلابی به درب منزلی مراجعه با اسناد قضایی جعلی اقدام به ربایش جوان ۲۴ ساله اصفهانی می‌کنند.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود: این گروه حرفه‌ای با انواع سلاح‌های گرم، فشنگ، لوازم تغییر چهره، انواع پلاک خوردو و تجهیزات پزشکی برای بیهوشی قربانیان استفاده می‌کردند.

وی گفت: آدم ربایی یکی از پیچیده‌ترین و خشن‌ترین جرایم محسوب میشود که علاوه بر اینکه جان ربوده شده را به خطر می‌اندازد آرامش و امنیت خانواده و در مقیاس بزرگتر آرامش و امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهد.