به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: در پی زلزله لحظاتی قبل شهر سفیدسنگ در حوالی روستای دو قلعه براشک جلسه مدیریت بحران شهرستان فریمان در شهر سفیدسنگ فریمان تشکیل شد.

مهدی ناصری افزود: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت جانی یا مالی ناشی از این حادثه دریافت نشده است.

وی ادامه داد: پس از وقوع زمین‌ لرزه، گروه‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند و ستاد مدیریت بحران شهرستان فریمان نیز در محل سفید سنگ تشکیل جلسه داد تا اقدامات لازم را بررسی و هماهنگی‌های ضروری را انجام دهد.

فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان فریمان، تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این رویداد متعاقباً ارائه خواهد شد.