پرداخت ۱۲ میلیارد ریال کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان
از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۲ میلیارد ریال کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند که از این تعداد، ۲۴۰ نفر در دانشگاههای دولتی و ۴۶۵ نفر در سایر دانشگاهها مشغول به تحصیلاند.
رضا البرزی با اشاره به آمار ورودیهای جدید افزود: امسال ۹۱ دانشجو بهعنوان ورودی سال ۱۴۰۴ به جمع دانشجویان تحت حمایت اضافه شدهاند و حدود ۷۵ درصد دانشجویان تحت حمایت دختر و ۲۵ درصد پسر هستند.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون، علاوه بر خدمات حمایتی مددجویی، حدود ۱۲ میلیارد ریال کمکهزینه تحصیلی به حساب دانشجویان تحت حمایت واریز شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز تأکید کرد: حمایت از دانشجویان مستعد و تلاش برای ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، از رویکردهای مهم این نهاد است و برنامههای حمایتی با هدف تقویت انگیزه، ارتقای سطح علمی و فراهمسازی مسیر اشتغال پایدار ادامه خواهد داشت.
البرزی ضمن قدردانی همراهی و مشارکت مردم خیر و نیکوکار اعلام کرد: بخشی از خدماتی مانند درمان بیماران، کمکهزینه تحصیلی، تهیه جهیزیه و حمایت از اشتغال جوانان از محل صدقات مردمی تأمین میشود.
مردم نیکوکار میتوانند صدقات خود را بهصورت سریع و امن از طریق ارسال عدد ۳ به ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ یا کد دستوری #٠٢۶*٨٨٧٧* پرداخت نمایند.