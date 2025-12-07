به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند که از این تعداد، ۲۴۰ نفر در دانشگاه‌های دولتی و ۴۶۵ نفر در سایر دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل‌اند.

رضا البرزی با اشاره به آمار ورودی‌های جدید افزود: امسال ۹۱ دانشجو به‌عنوان ورودی سال ۱۴۰۴ به جمع دانشجویان تحت حمایت اضافه شده‌اند و حدود ۷۵ درصد دانشجویان تحت حمایت دختر و ۲۵ درصد پسر هستند.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون، علاوه بر خدمات حمایتی مددجویی، حدود ۱۲ میلیارد ریال کمک‌هزینه تحصیلی به حساب دانشجویان تحت حمایت واریز شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز تأکید کرد: حمایت از دانشجویان مستعد و تلاش برای ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، از رویکرد‌های مهم این نهاد است و برنامه‌های حمایتی با هدف تقویت انگیزه، ارتقای سطح علمی و فراهم‌سازی مسیر اشتغال پایدار ادامه خواهد داشت.

البرزی ضمن قدردانی همراهی و مشارکت مردم خیر و نیکوکار اعلام کرد: بخشی از خدماتی مانند درمان بیماران، کمک‌هزینه تحصیلی، تهیه جهیزیه و حمایت از اشتغال جوانان از محل صدقات مردمی تأمین می‌شود.

مردم نیکوکار می‌توانند صدقات خود را به‌صورت سریع و امن از طریق ارسال عدد ۳ به ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ یا کد دستوری #٠٢۶*٨٨٧٧* پرداخت نمایند.