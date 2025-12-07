پخش زنده
امروز: -
رشته ورزشی کیوکوشین کاراته بهعنوان یکی از محبوبترین ورزشهای رزمی در شهرستان رزن، در سالهای اخیر با استقبال گسترده جوانان و نوجوانان روبهرو شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فعالیت این رشته از سال ۱۳۹۷ در رزن آغاز شده و امروز با گسترش آن در روستاهای اطراف، حدود ۱۰۰ ورزشکار به صورت منظم در این سبک رزمی فعالیت دارند.
ورزشکاران کیوکوشین کاراته با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و روان، حضور در این رشته را عاملی مهم برای ارتقای توانایی و انضباط فردی عنوان میکنند.
توسعه و گسترش این رشته در شهرستان رزن یکی از اهداف اصلی مربیان و رزمی کاران است و برنامهریزیها برای جذب استعدادهای جدید همچنان ادامه دارد.