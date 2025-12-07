پخش زنده
رئیسکل دادگستری استان قم، در جلسه با جامعه ایثارگران با اشاره به اهمیت خدماترسانی سریع و بیمنت به ایثارگران، گفت: این جلسات بهصورت دورهای تشکیل میشود تا از معطلی این عزیزان در ادارات جلوگیری شود و خدمات مورد نیاز آنان بهصورت متمرکز و در محیطی آرام ارائه گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه کلیه مسئولان قضایی استان در این جلسات حضور مییابند، افزود: متناسب با درخواستهای مردم، دستورات لازم و فوری صادر و گرهگشاییهای مناسبی انجام میشود.
وی، اقدام بنیاد شهید استان در برگزاری این جلسات را الگویی شایسته برای سراسر کشور دانست و تأکید کرد: بهتر است به جای مراجعه خانوادههای شهدا به دستگاههای قضایی، مسئولان در محل بنیاد شهید حاضر شده و مشکلات آنان را حل کنند.
موسوی در پایان با اشاره به طرح حدود ۳۰ درخواست در این جلسه و پیگیری برای رفع آنها، ابراز امیدواری کرد که سایر ادارات استان قم نیز این شیوه خدمترسانی را الگو قرار دهند.