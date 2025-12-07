معرفی رئیس جدید پلیس راهور لرستان
سرهنگ محمد تدین پور به عنوان رئیس جدید پلیس راهور لرستان معرفی شد.
؛ با حضور جمعی از مسئولان انتظامی، استانی و فرماندهان پلیس، محمد تدین پور به عنوان رئیس جدید پلیس راهور استان لرستان معرفی و از تلاش و خدمات سرهنگ کریم فاخری رئیس پیشین پلیس راهور استان تجلیل شد.
در این سرهنگ فرهاد ابدال چگنی جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر نقش مهم پلیس راهور در تأمین امنیت جادهای و حفظ جان شهروندان گفت: راهور یکی از حساسترین و مؤثرترین بخشهای مجموعه انتظامی است که با جان، سلامت و آرامش مردم ارتباط دارد و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، شاهد کاهش تخلفات و تصادفات باشیم.
سرهنگ محمد تدین پور رئیس جدید پلیس راهور استان هم خدمترسانی صادقانه،ارتقای فرهنگ ترافیک، کاهش سوانح رانندگی، استفاده از ظرفیتهای هوشمندسازی و تعامل با دستگاههای اجرایی را از مهمترین اولویتهای کاری خود عنوان کرد.