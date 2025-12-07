سردار نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دنیا پذیرفت رژیم صهیونیستی آغازگر تجاوز بود و وقتی ما خلاقیت به خرج دادیم و دشمن را شکست دادیم، در موضع قدرت، توافق آتش‌بس را پذیرفتیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار علی محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان تبریزی گفت: در نشست تخصصی تحلیل عملیات اخیر، فرماندهان سپاه بر نقش محوری محیط‌های علمی و دانشگاهی در ایجاد قدرت بازدارندگی و تولید دانش دفاعی تأکید کردند.

دانشگاه، پایگاه اصلی نیروی فرهیخته نیرو‌های مسلح

سخنگوی سپاه با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ ترکیبی و دانش‌پایه است و بدون حمایت محیط‌های علمی قدرت تولید نمی‌شود اظهار داشت: «سرمایه اصلی بخش‌های مختلف سپاه، نیرو‌های فرهیخته‌ای هستند که از دانشگاه‌ها جذب می‌شوند. ارتباط عمیق سپاه با دانشگاه‌ها و شهدای دانشگاهی گواه این پیوند است.»

سردار نائینی افزود: «دستاورد‌های موشکی، پهپادی، مخابراتی، سایبری، الکترونیکی و رسانه‌ای، برکت حضور علم، دانشگاه و دانشجو در سپاه است.»

تحول در دکترین دفاعی و قدرت بازدارندگی

سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد موفقیت در جنگ، مربوط به اقدامات قبل از آن است گفت: «دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایه جنگ نامتقارن، دفاعی بودن و درونی‌سازی قدرت شکل گرفته است. امروز با ارزیابی صحیح تهدیدات، قدرت موشکی کشور هم از نظر برد و هم دقت، به سطحی رسیده که بازدارندگی تهاجمی ایجاد کند؛ بازدارندگی‌ای که باید به حدی برسد که اساساً جنگی رخ ندهد.»

سردار نائینی به مقایسه توان موشکی حال حاضر با دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: «در جنگ هشت ساله برای هدف قراردادن بغداد، موشکی با برد صد کیلومتر نیاز بود که در اختیار نداشتیم، اما امروز متناسب با تهدیدات، این قدرت را داریم.»

جنگ اخیر؛ میدان سنجش قدرت و تاب‌آوری

سخنگوی سپاه جنگ را «فرصتی برای شناخت نقاط قوت و ضعف و میدان نظریه‌پردازی» خواند و تصریح کرد: «در جنگ‌ها کارایی سلاح‌ها، طرح‌ها، تاکتیک‌ها و دکترین دفاعی سنجیده می‌شود و تاب‌آوری اجتماعی و قدرت دولت‌ها آشکار می‌گردد.»

سردار نائینی با اشاره به عملیات اخیر گفت: «دشمن با تمرین‌های طولانی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت علمی و سیاسی خود، طرحی برای فروپاشی در ۱۲ روز طراحی کرده بود و با ترور فرماندهان قصد ایجاد اختلال در نیرو‌های مسلح را داشت، اما قدرت واقعی ایران را نشناخته بود؛ قدرت رهبری، قدرت ملت و قدرت نیرو‌های مسلح را درک نکرده بود.»

نقش خلاقیت و علم در عملیات موفق موشکی

این مقام سپاه با تشریح جزئیات عملیات اخیر گفت: «موج حملات موشکی سپاه، دشمن را زمین‌گیر کرد تا جایی که با میانجی‌گری‌های مختلف درخواست آتش‌بس نمود. هر موج عملیات، با اهداف، ساعات شلیک و طرح‌های متفاوت و خلاقانه‌ای انجام شد که همه نیازمند علم و نوآوری است.»

سردار نائینی افزود: «ما شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقاط مورد نظر را مورد حمله قرار دادیم. دنیا پذیرفت که رژیم صهیونیستی آغازگر تجاوز بود و وقتی ما خلاقیت به خرج دادیم و دشمن را شکست دادیم، در موضع قدرت، توافق آتش‌بس را پذیرفتیم.»

روایت‌سازی دشمن و واقعیت توان پدافندی

سخنگوی سپاه در ادامه به روایت‌سازی دشمن مبنی بر نفوذ اطلاعاتی اشاره و آن را رد کرد و گفت: «جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از طریق رصد ماهواره‌ای، پهپادی، جنگ الکترونیک و تحلیل‌های هوش مصنوعی انجام می‌شود.»

سردار نائینی با اشاره به عملکرد موفق پدافند هوایی گفت: «دشمن با کمک ناتو یک سامانه پدافندی یکپارچه ایجاد کرده و بیش از ۲۰۰ جنگنده در آرایش دفاعی داشت، اما در مقابل حملات ما ناتوانی آنان و قدرت ایران آشکار شد. پدافند امروز نیز کاملاً فناورانه است و روایت‌های ضعف پدافند ایران، ظلم به این مجموعه است.»

قدرت بازدارنده متکی بر علم و جوانان

سخنگوی سپاه در پایان با اشاره به جوان بودن بدنه علمی سپاه گفت: «متوسط سنی دانشمندان موشکی و پهپادی سپاه ۳۰ سال است. این نشان می‌دهد قدرت بازدارنده امروز سپاه، برآمده از علم و استعداد جوانان فرهیخته دانشگاهی است. این عملیات، حس اعتماد ملی را تقویت کرد و پیام قدرت ایران را به دنیا رساند.»