

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی انتخابی تیم فوتبال جوانان ایران از امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در مرکز ملی با حضور ۲۶ بازیکن در مرحله نخست زیر نظر حسین عبدی آغاز شد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در ابتدای تمرین با صحبت در خصوص روند انتخابی بازیکنان در سطوح مختلف و گستردگی اردو‌های متوالی برای دست یافتن به لیست نهایی از فرصت طلایی حضور در تمرینات تیم ملی گفت.

بازیکنان پس از صجبت‌های سرمربی تیم فوتبال کمتر از ۲۰ سال به گرم کردن بدن‌های خود پرداختند و سپس فوتبال در دو زمان ۲۰ دقیقه‌ای بازی کردند تا مورد رصد کادرفنی قرار بگیرند.